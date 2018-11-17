Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
- 17 апреля 2019, 08:02
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
«Как заявил прокурор Парижа Реми Хейтц, пока предполагается, что причиной пожара стал несчастный случай, однако „расследование будет долгим и сложным“. Он указал, что после срабатывания пожарной сигнализации служащие выполнили инструкцию, эвакуировав из собора всех посторонних лиц, однако причину не нашли», — пишет РБК со ссылкой на зарубежную прессу.
Органист Йохан Везо рассказал журналистам, что в первые 20 минут не чувствовал запаха дыма. Как и остальные служащие собора, он не понял, что происходит, и потому подумал, что имело место ложное срабатывание сигнализации. По его словам, в соборе были специально обученные люди, которые ежедневно проверяли состояние пожарной безопасности, но и они не сообразили, где горит.
Сигнализация сработала в 18:20, а пожарных вызвали в 18:43, когда деревянная крыша уже полыхала, поэтому к моменту прибытия пожарных расчетов огонь было не остановить. Первоначально к пожарным было много претензий, но потом выяснилось, что в сложившихся условиях они действовали профессионально.
Накануне в прокуратуре допросили рабочих, которые участвовали в реставрационных работах, и пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае. Уголовное дело по факту пожара возбудили по статье о неумышленном причинении ущерба.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля и вызвал оторопь по всему миру. Горе французов разделили в том числе в России. Алтарь, алтарный крест, обе колокольни и остальные каменные конструкции здания в основном сохранились, а крыша со шпилем сгорела почти полностью. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить сгоревшее здание за пять лет, хотя, по экспертным оценкам, на это может понадобиться втрое больше времени.
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