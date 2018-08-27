Французских пожарных похвалили за тушение собора Парижской Богоматери

Эксперты высоко оценили действия французских пожарных при тушении собора Парижской Богоматери, назвав единственно верным решение об отказе от попыток залить водой горящую крышу здания с воздуха.

Профессор истории и архитектурно-реставрационных работ Университета Алькала-де-Энарес в Испании Хавьер Ривера Бланко заявил РИА Новости, что «лучше дать сгореть дереву, чем заливать водой стыки камней, наполнять водой своды и тем самым увеличивать вес, что может привести к обрушению конструкции».

По его словам, готический собор испанского города Леон, который горел в 1966 году, смогли спасти именно потому, что при тушении не стали заливать водой камень. Вместо этого пожарным следует охлаждать металлические конструкции зданий и не допускать перегрева основных несущих элементов, что и сделали в Париже.

Схожее мнение высказал ветеран пожарной охраны, бывший замначальника ГУ МЧС по Москве Виктор Климкин. «Самая главная проблема в том, что большие высоты. Потушить такой пожар очень проблематично, тем более что еще большая площадь. Надо ставить подъемные механизмы. Вертолеты использовать бесполезно, поскольку огнетушащее вещество не попадет к очагу возгорания», — пояснил он ТАСС.

О ликвидации пожара начальник парижской пожарной охраны генерал Жан-Клод Галле отчитался уже в пятом часу утра по московскому времени. Во время тушения пострадал один пожарный, других жертв инцидента удалось избежать.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля и вызвал оторопь по всему миру, а также вопросы к французским пожарным. Со стороны казалось, что они совершенно беспомощны, а отсутствие пожарной авиации над столицей заметил президент США Дональд Трамп. «Так ужасно наблюдать за сильным пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже. Возможно, стоило бы использовать летающие танкеры для воды. Необходимо действовать быстро!» — написал он в Twitter.

Когда пожар был потушен, выяснилось, что алтарь, алтарный крест, обе колокольни и остальные каменные конструкции здания в основном сохранились, а деревянная крыша со шпилем сгорела почти полностью. Реликвии собора, включая фрагмент Тернового венца Спасителя, при пожаре не пострадали, поскольку хранились в реликварии в каменной части здания и были эвакуированы вместе с людьми. Также спаслись шестнадцать статуй (двенадцати апостолов и четырех евангелистов), украшавших крышу собора, поскольку их на прошлой неделе демонтировали для реставрации. Одной из самых ценных утрат стали старинные витражи.