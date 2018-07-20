На восстановление Нотр-Дама выделят 110 млн евро

Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что в качестве экстренной помощи на реконструкцию собора Парижской Богоматери будет выделено 10 миллионов евро, сообщает телеканал BFMTV.

Кроме того, ранее семейство французских миллиардеров Пино заявило, что выделит на восстановление Нотр-Дама 100 миллионов евро.

Пино являются владельцами компаний, которым принадлежит несколько магазинов Yves Saint Laurent и Gucci, а также аукционный дом Christie's.



Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля и вызвал оторопь по всему миру, а также вопросы к французским пожарным.



Тем не менее позже эксперты высоко оценили их действия при тушении собора, назвав единственно верным решение об отказе от попыток залить водой горящую крышу здания с воздуха.

Со стороны казалось, что они совершенно беспомощны, а отсутствие пожарной авиации над столицей заметил президент США Дональд Трамп. «Так ужасно наблюдать за сильным пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже. Возможно, стоило бы использовать летающие танкеры для воды. Необходимо действовать быстро!» — написал он в Twitter.



Когда пожар был потушен, выяснилось, что алтарь, алтарный крест, обе колокольни и остальные каменные конструкции здания в основном сохранились, а деревянная крыша со шпилем сгорела почти полностью. Реликвии собора, включая фрагмент Тернового венца Спасителя, при пожаре не пострадали, поскольку хранились в реликварии в каменной части здания и были эвакуированы вместе с людьми.

Также спаслись шестнадцать статуй (двенадцати апостолов и четырех евангелистов), украшавших крышу собора, поскольку их на прошлой неделе демонтировали для реставрации. Одной из самых ценных утрат стали старинные витражи.