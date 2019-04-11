Небензя «отшил» постпреда Германии в ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя резко ответил постпреду Германии Кристофу Хойсгену, который сейчас председательствует в Совете Безопасности, на попытку ограничить время своего выступления.

Как сообщает РИА Новости, Хойсген решил воспользоваться своим положением председателя и предложил ограничить рекомендуемое время выступления пятью минутами, для чего установил большие песочные часы. На заседании Совбеза обсуждалось положение дело в Венесуэле, и когда слово передали представителю России, Хойсген перевернул песочные часы.

«Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно», — заявил на это Василий Небензя. В своем выступлении российский дипломат призвал США признать за народом Венесуэлы право самостоятельно определять свою судьбу и потребовал прекратить вмешиваться в дела этой страны.



«Если вы хотите „сделать опять Америку великой“, в чем мы все искренне заинтересованы, перестаньте вмешиваться в дела других государств. Вас за это будут уважать, ведь вы же не любите, когда вмешиваются в ваши дела. Этого не любит никто», — отметил Небензя.



Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули беспорядки с призывами к свержению недавно переизбранного президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира.



Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров. Президента Мадуро по-прежнему поддерживают венесуэльские армия и полиция. Кроме того, в страну прибыли российские военные специалисты.



Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вывода российских военных из Венесуэлы, палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле, а спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс заявил о том, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку президента Мадуро.

