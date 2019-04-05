Действующий президент Украины Петр Порошенко, прибывший в Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» для сдачи анализов на наличие в организме психоактивных веществ, не обнаружил там своего политического оппонента Владимира Зеленского.

И вот я сегодня на стадионе. Владимира Александровича, я так понимаю, не было. Я пришел — тебе нема, — прокомментировал свое появление Порошенко.

Между тем несколькими часами ранее стало известно, что Зеленский предпочел медицинской службе «Олимпийского» услуги частной киевской клиники «Евролаб». Прохождение обследования на предмет употребления алкоголя и наркотиков — одно из условий, выдвинутых Зеленским Порошенко в опубликованном накануне видеоролике, передает ТАСС.

В течение суток Петр Порошенко, до этого активно вызывавший своего соперника по второму туру президентских выборов к барьеру, принял приглашение представить президентские программы на самом вместительном стадионе страны.

Стадион так стадион, — ответил Порошенко в своем видеоролике.

После этого Зеленский выдвинул еще одно условие, пригласив стать модератором дискуссии Юлию Тимошенко, занявшую третье место по итогам первого тура голосования. Свое требование он объяснил желанием видеть независимого ведущего предвыборной дискуссии.

Ранее Юлия Тимошенко отказалась поддерживать любого из прошедших во второй тур претендентов, заявив, что ни один из них не справится со стоящими перед Украиной вызовами.

В свою очередь Порошенко незамедлительно отреагировал на непредвиденный шаг оппонента, призвав того «быть мужиком» и «не ставить условий».

Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Я жду! — заявил действующий глава Украины.

Примечательно, что в ходе предвыборной кампании 2014 года Порошенко сам уклонялся от предложений Тимошенко поучаствовать в дебатах.



Напомним, в первом туре президентского голосования большинство граждан Украины поддержало кандидатуры Владимира Зеленского (30,25% голосов избирателей) и Петра Порошенко (15,96%). Второй тур выборов назначен на 21 апреля.