Зеленский потребовал от Порошенко «живых» дебатов на стадионе «Олимпийский»

Вопрос о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским может быть решен в течение одних суток. Ровно столько Зеленский дал своему оппоненту времени на то, чтобы согласиться на условия словесного поединка.

«Я иду на дебаты. Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты, мечтаете, что я сбегу, спрячусь. Нет. Я — это не вы в 2014-м году. Я принимаю вызов», — говорится в видеообращении Зеленского, опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

Владимир Зеленский выдвинул Порошенко целый ряд условий, при которых согласен принять его вызов на дебаты. Во-первых, Зеленский потребовал провести дебаты на крупнейшей спортивной арене Украины — стадионе «Олимпийский» в Киеве, перед глазами десятков тысяч зрителей. Во-вторых Зеленский разрешил прямую трансляцию дебатов любым телеканалам, присутствие — любым журналистам, а также выдвинул еще одно условие: «Кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов, стране нужен здоровый президент».

Последним условием Зеленский поставил публичное признание Порошенко того, что дебатировать он будет «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном». Ранее Порошенко называл оппонента «марионеткой Коломойского». «Даю вам 24 часа — думай… те», — заключил Зеленский.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. По результатам обработки 99,9% протоколов лидер голосования Владимир Зеленский получил 30,23% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур.

Эксперты Киевского международного института социологии предсказали победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. По мнению социологов, избиратели проигравших в первом туре кандидатов предпочтут отдать свои голоса за Зеленского. В России промежуточные итоги выборов оценивают противоречиво, но без особого восторга.

