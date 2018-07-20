найти ×
   
  • USD
    65.16
  • EUR
    73.17
СохранитьСохранено0
×

00678

На Украине огласили окончательные результаты первого тура выборов

Small f78f8d6c11

© EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики после обработки 100% всех проколов.

Результаты кандидатов почти совпали с данными exit poll — в первом туре победил Владимир Зеленский, за него отдали голоса 5 миллионов 713 тысяч 825 украинцев или 30,24%. За Петра Порошенко проголосовали немногим более трех миллионов избирателей — 15,95%.

Накануне к работе ЦИК Украины возникли вопросы, связанные с задержкой публикаций итоговых данных. Председатель Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко объяснил эту задержку тем, что один участок в Киевской области не передал данные протокола в электронном виде. Члены комиссии этого участка не могли собраться и надлежащим образом оформить протокол.

Официальные результаты первого тура ЦИК объявит после того, как получит все оригиналы протоколов в бумажном виде с так называемыми «мокрыми печатями». По закону результат должен быть объявлен до 10 апреля включительно.

Впервые на украинских президентских выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Также власти Украины не стали открывать участки для голосования в России и неподконтрольной территории Донбасса, лишив миллионы украинцев возможности принять участие в выборах. В связи с этим Москва может не признать итоги выборов.

Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур. По мнению социологов, избиратели проигравших в первом туре кандидатов предпочтут отдать свои голоса за Зеленского, однако дебаты могут повлиять на выбор электората.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
13352215читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
806073читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202354читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

201433993читать позжечитаю позже