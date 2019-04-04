Порошенко согласился дебатировать с Зеленским на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с лидером президентской кампании Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — написал Порошенко в Twitter, отметив все же, что закон предусматривает проведение дебатов в телестудии. При этом Порошенко, как и Зеленский, записал видеообращение к оппоненту.

«Владимир Александрович. Я рад, что вы хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашение провести дебаты. Мы с вами очень разные. Главное отличие — стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны света. Моя страна — это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед кем не встанет на колени», — объявил Порошенко, намекая на заявление Зеленского о готовности встать на колени перед Путиным ради интересов Украины.

«Дебаты — это не шоу. Избирательная кампания — это событие, которое определяет будущее страны, нации на годы и десятилетия вперед. Тут не до шуток. Быть президентом и Верховным главнокомандующим — это не игра, это не желание понравиться. Быть президентом и Верховным главнокомандующим — значит нести ответственность за людей, нести ответственность за страну и внутри Украины, и на международном уровне», — добавил он.

Накануне Зеленский обратился к Порошенко с требованием провести дебаты не в телестудии, как обычно, а перед глазами десятков тысяч зрителей и камерами телеканалов на стадионе «Олимпийский». Другими условиями были прохождение обоими кандидатами медицинской экспертизы на алкоголь и наркотики, а также требование к Порошенко перестать называть Зеленского марионеткой олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. По результатам обработки 99,9% протоколов лидер голосования Владимир Зеленский получил 30,23% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур.

Эксперты Киевского международного института социологии предсказали победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. По мнению социологов, избиратели проигравших в первом туре кандидатов предпочтут отдать свои голоса за Зеленского, однако дебаты могут повлиять на выбор электората.

