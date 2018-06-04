Вашингтон пригрозил Москве расплатой за поддержку Мадуро

Спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамс заявил о том, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Никто из высших чиновников в администрации не сомневается, что мы заставим их заплатить за это», — заявил Абрамс.



Также Абрам выразил уверенность, что президент Николас Мадуров и его окружение будет отстранено от власти в Венесуэле в течение одного года, передает ФАН.

Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули беспорядки с призывами к свержению недавно переизбранного президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира.

Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров. Президента Мадуро по-прежнему поддерживают венесуэльские армия и полиция. Кроме того, в страну прибыли российские военные специалисты.



Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вывода российских военных из Венесуэлы, а Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле.

