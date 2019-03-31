Зеленский раскритиковал Пореченкова и Охлобыстина за видео в его поддержку

Актер и шоумен Владимир Зеленский, претендующий на пост президента Украины, раскритиковал своих российских коллег Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина, снявшихся в видео в его поддержку.

В ролике они со стаканами в руках заявляют, что, если Зеленский победит на предстоящих выборах, то будет им должен. Выпив и обнявшись, актеры выкрикивают: «Только Зеленский!».

Сам кандидат в президенты выразил свое недоумение по этому поводу. «Идиоты. Зачем они это вообще сделали?», — приводит его слова «Украинская правда».

Зеленский также позволил себе предположить, что Пореченков и Охлобыстин могли сделать это за деньги, пишет издание.

Не оценили усилий артистов и подписчики Instagram-аккаунта Охлобыстина, где впервые появилось упомянутое видео. Некоторых из скептиков не устроила выбранная актерами кандидатура.

Как известно, выборы президента Украины проходят сегодня, 31 марта. Для победы в первом туре одному из кандидатов потребуется набрать не менее 50% голосов избирателей.

Главными конкурентами Зеленского являются Юлия Тимошенко, действующий глава страны Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Ранее представители предвыборного штаба кандидата Зеленского заявили о намерении запустить процедуру параллельного подсчета голосов.

За ходом голосования будут следить более 2 тысяч наблюдателей из разных стран, представителей РФ среди них нет.

