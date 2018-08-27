«Слава Украине!»: в Сети высмеяли одиозный ролик Пореченкова и Охлобыстина

Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин удивили российскую аудиторию Instagram, записав ролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Экстравагантное видео разместили в Сети сами артисты.

На кадрах Пореченков и Охлобыстин со стаканами в руках говорят, что своей возможной победой претендент на пост главы Украины будет обязан их поддержке.

«Слава Украине!» — восклицает в конце ролика Пореченков.

В ответ на это Охлобыстин произносит фразу «Крым наш». В итоге новоявленные сторонники Зеленского сходятся на том, что «все наше», после чего осушают стаканы.

Несмотря на очевидный юмористический характер ролика, подписчики Instagram-аккаунта Охлобыстина, где впервые появилось упомянутое видео, усилий артистов не оценили. Некоторых из скептиков не устроила выбранная актерами кандидатура.

Другие же усомнились в репутации Пореченкова и Охлобыстина.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. Для победы в первом туре одному из кандидатов потребуется набрать не менее 50% голосов избирателей.

На данный момент наиболее широкую поддержку имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, действующий глава страны Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Ранее представители предвыборного штаба кандидата Зеленского заявили о намерении запустить процедуру параллельного подсчета голосов.