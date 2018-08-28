Россия отказалась направлять наблюдателей на украинские выборы

Россия не будет направлять своих наблюдателей за президентскими выборами на Украину, чтобы не подвергать своих граждан угрозе заведомого преследования, заявили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что такое решение принято в связи с тем, что несколько дней назад ЦИК Украины отказал в аккредитации 24 гражданам России.

«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что Москва будет внимательно следить за ходом избирательной кампании на Украине.

На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать наблюдателей от России на выборах президента, напоминает газета «Взгляд».

Как сообщал «Ридус», в феврале на пленарном заседании Верховной рады Украины был принят законопроект, запрещающий россиянам, а также лицам, делегированным российской стороной, работать в качестве наблюдателей на грядущих выборах президента Украины.