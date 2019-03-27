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Ключевой оппонент Порошенко анонсировал параллельный подсчет голосов

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© кадр из сериала «Слуга народа»

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского намерен организовать параллельный подсчет голосов во время предстоящего голосования. Такие планы в среду озвучил представитель команды Зеленского Александр Корниенко, передает РИА Новости.

Мы будем проводить параллельный подсчет голосов и оперативно информировать о нем. Наша цель — максимально уменьшить время с того момента, как прозвучит цифра по результатам подсчета голосов на участке, которая озвучивается вслух, и до того момента, когда эти результаты узнает вся Украина, — заявил он, выступая перед журналистами.

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине назначен на 31 марта. На вакантный пост в этом году претендуют сразу 39 кандидатов, включая действующего руководителя страны Петра Порошенко.

Чтобы одержать победу по итогам первого тура, одному из претендентов необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

Согласно последним рейтингам, наиболее высокими шансами на успех обладают Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко. На данный момент кандидатуру каждого из них готовы поддержать не менее 10% определившихся со своим выбором украинцев.

Отметим, что месяцем ранее Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы отправить действующего президента Украины за решетку.

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