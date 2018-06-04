В США принят закон о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле.

Если закон будет одобрен Сенатом и подписан президентом, госсекретарь США будет обязан в течение 120 дней отчитаться перед Конгрессом «о потенциальной угрозе сотрудничества Москвы и Каракаса для стран Западного полушария», а также самих Соединенных Штатов, сообщает ФАН.

Кроме того, госсекретарь должен будет разработать и представить «стратегию по борьбе с российско-венесуэльским сотрудничеством» через месяц после вступления закона в силу.



Россиянам, которых заподозрят в поддержке сил безопасности Венесуэлы, по новому закону могут запретить въезд в США, а действующие визы отозвать.

В начале февраля Сенат США большинством голосов одобрил законопроект под названием «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», который предусматривает усиление санкций против Сирии и ее союзников — России и Ирана. Новые ограничения предусматривают блокировку счетов и собственности юридических и физических лиц в юрисдикции Соединенных Штатов, а также отказ в выдаче и аннулирование действующих американских виз для подпавших под санкции лиц.

Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули беспорядки с призывами к свержению недавно переизбранного президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира.



Попытка госпереворота в Венесуэле была срежиссирована в Вашингтоне. Американские журналисты выяснили, что секретный план по перехвату власти Хуаном Гуайдо был запущен после того, как вице-президент США Майк Пенс в ходе телефонной беседы гарантировал ему полную поддержку со стороны президента Дональда Трампа.



Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров. Президента Мадуро по-прежнему поддерживают венесуэльские армия и полиция.

