Сенат США проголосовал за новые санкции против России, Сирии и Ирана

Сенат США большинством голосов одобрил законопроект под названием «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», который предусматривает усиление санкций против Сирии и ее союзников — России и Ирана.

Как сообщает kp.ru, законопроекте прописано, что президент США не сможет отменить ограничения против названных стран без одобрения Конгресса. Законопроект на рассмотрение Сената внес лидер республиканцев Митч Макконнелл, причем его поддержал и лидер демократов Чак Шумер.

Перед тем, как законопроект поступит на подпись президенту, утвердить его должна должна Палата представителей Конгресса, которая сейчас контролируется демократами. Между тем, отдельные представители Демократической партии заявили, что не собираются голосовать в поддержку данной инициативы, поэтому судьба новых санкций зависит от исхода внутрипартийной дискуссии.

Ограничения предусматривают блокировку счетов и собственности юридических и физических лиц в юрисдикции Соединенных Штатов, а также отказ в выдаче и аннулирование действующих американских виз для попавших под санкции лиц.



Напомним, новые санкции против России, Сирии и Ирана обсуждались с конца прошлого года и должны были вступить в силу еще в январе, но этому помешал так называемый шатдаун — приостановка деятельности американского правительства из-за разногласий между президентом и парламентом относительно бюджета на 2019 год.

Причиной разногласий является ситуация на границе с Мексикой, которую в Белом доме оценивают как «гуманитарный кризис и проблему нацбезопасности», а противники президента — как шантаж Трампом законодательной ветви власти США в целях получения денег на выполнение своих спорных политических инициатив.