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Прогулявшийся по Третьяковке голый мужчина попал на видео

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© vk.com

Почти полностью обнаженный мужчина совершил экскурсию по Третьяковской галерее в Москве.

В одних стрингах он прогулялся по Врубелевскому залу и полюбовался картинами, при этом не обращая никакого внимания на окружающих.

Все это время его кто-то снимал на камеру.

В итоге это видео опубликовал ФАН.

Издание также отмечает, что на теле мужчины были нарисованы красной краской какие-то знаки.

В то время как возмутитель спокойствия спокойно прохаживался по Третьяковке и подолгу стоял у полотен, другой неизвестный повесил на стену собственную картину.

Напомним, 27 января из принадлежащего галерее здания в Лаврушинском переулке была похищена картина Куинджи прямо во время работы экспозиции.

На следующий день столичные силовики задержали предполагаемого преступника, которым оказался 32-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Выяснилось, что полотно похититель прятал в подмосковном загородном доме.

29 января Чуприкова арестовали сроком на два месяца, а украденная им картина вскоре была возвращена в музей.

После этого инцидента Государственная Третьяковская галерея заключила договор с Росгвардией на охрану предстоящей выставки работ Ильи Репина, которая пройдет с 16 марта по 18 августа текущего года.

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