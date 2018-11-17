Из Третьяковки похитили картину Куинджи

В Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке в Москве похитили картину Архипа Куинджи, сообщает ТАСС.

Неизвестный вынес из зала полотно художника «Ай- Петри. Крым».

«В настоящее время на месте работает следственно- оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего», — сказал собеседник агентства.

Министерство культуры РФ подтвердило агентству, что из Третьяковки пропало одно из полотен Куинджи.

Картина пропала на глазах у многочисленных посетителей. Злоумышленника приняли за сотрудника музея, поэтому не обратили на него особого внимания. Мужчина спокойно подошел к полотну, достал его из рамы и удалился, сообщает «Интерфакс».



Архип Куинджи (1842−1910) — один из самых необычных русских художников-романтиков XIX века, создавший особый тип пейзажа.

В Третьяковской галерее 6 октября 2018 года открылась выставка его работ, в экспозиции которой находится более 180 произведений художника. В состав выставки включены, помимо полотен и работ из коллекции Третьяковки и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья. Выставка продлится до 17 февраля.