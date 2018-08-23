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Задержан похититель картины Куинджи из Третьяковки

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© Instagram.com

Полицейские задержали подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

Правоохранители обнаружили 31-летнего мужчину в поселке Заречье Московской области.

Задержанный рассказал оперативникам, что спрятал похищенное полотно «Ай-Петри. Крым» на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья. Картина обнаружена.

«По предварительным данным преступление совершено из корыстных побуждений», — сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее, в декабре 2018 года, по данным правоохранителей, мужчина задерживался полицией за хранение наркотиков, он является фигурантом уголовного дела и находился под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

В воскресенье, 27 января, в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке в Москве была похищена картина Архипа Куинджи «Ай- Петри. Крым».

Картина пропала на глазах у многочисленных посетителей. Злоумышленника приняли за сотрудника музея, поэтому не обратили на него особого внимания. Мужчина спокойно подошел к полотну, достал его из рамы и удалился.

Архип Куинджи (1842−1910) — один из самых необычных русских художников-романтиков XIX века, создавший особый тип пейзажа.

В Третьяковской галерее 6 октября 2018 года открылась выставка его работ, в экспозиции которой находится более 180 произведений художника. В состав выставки включены, помимо полотен и работ из коллекции Третьяковки и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья. Выставка продлится до 17 февраля.

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