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Похититель картины Куинджи из Третьяковки арестован до конца марта

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© vk.com

Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, арестован решением суда на два месяца.

Под арестом он пробудет до 27 марта 2019 года, сообщает газета «Известия».

После вынесения решения Чуприков через решетку поцеловал свою жену, после чего кивнул головой на вопрос, согласен ли он с решением судьи. Этот эпизод попал на видео.

Как пишет издание, на заседании следователь сообщил, что у похитителя картины могли быть сообщники, личности которых не установлены. При этом сам обвиняемый отказался давать показания. 

Ранее сообщалось, что 27 января 32-летний уроженец Крыма вынес картину российского художника из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке на глазах у посетителей выставки.

Полицейские задержали подозреваемого в поселке Заречье Московской области. Мужчину проверят на вменяемость и употребление наркотиков.

По данным правоохранителей, в декабре 2018 года мужчина задерживался полицией за хранение наркотиков и находился под подпиской о невыезде. 

Позже МВД опубликовало видео, на котором запечатлен момент кражи картины.

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