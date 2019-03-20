СМИ: украинские олигархи объединились против Порошенко

Украинские олигархи Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский объединили усилия для того, чтобы не помешать действующему президенту Украины Петру Порошенко переизбраться на второй срок. Причиной этого служит нарушение «венских» договоренностей 2014 года со стороны Порошенко, пишут украинские СМИ.

«Петр „кинул“. И Бог с ними с деталями. Глобально он обещал две вещи — закончить войну и установить одинаковые правила для всех, чтобы все было по справедливости. А на самом деле все получилось в одну пасть», — цитирует газета «Украинская правда» осведомленный источник.

Издание напоминает, что благодаря «венских» договоренностям Петр Порошенко оказался на выборах 2014 года «единым кандидатом от олигархов», как это метко заметила Юлия Тимошенко. На этот раз ситуация складывается противоположным образом — олигархи поддерживают на выборах соперников Порошенко.



Тем не менее, «Союз» Фирташа, Левочкина и Коломойского против Порошенко не означает его поражения на выборах, так как за минувшие пять лет их позиции ослабли, а у Коломойского вообще отняли значительную часть бизнеса. Зато разбогател сам Порошенко, а вторым самым влиятельным олигархом после президента на Украине является Ринат Ахметов. Последний занял позицию «нейтралитета», утверждает «Украинская правда».

Избирательная компания Порошенко и без того проходит не очень успешно. На митингах регулярно случаются неприятности, которые главным образом обеспечивают организации украинских националистом, недовольных коррупцией в армии и обманом с обещаниями «вернуть Крым». Также у Порошенко часто интересуются, за что он преследует популярного в Сети журналиста и блогера Анатолия Шария, задают вопросы о низкой зарплате и просто отказывают в поддержке, причем президент реагирует на это довольно болезненно.

Кроме того, досадные промахи допускает и предвыборный штаб Петра Порошенко. На днях выяснилось, что в распространяемых в Харькове агитационных брошюрах строительство местного метрополитена проиллюстрировали фотографией петербургской подземки, после чего над Порошенко стали насмехаться.

Рейтинг Порошенко, если верить украинским социологическим службам, находится на уровне около 20 процентов. При этом почти половина избирателей утверждает, что «ни при каких обстоятельствах» не будет голосовать за действующего президента, что дает хорошие шансы его противникам победить на выборах по принципу «от противного».

