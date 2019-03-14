Депутат Рады назвал «космическими» потери ВСУ в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины, лидер националистической партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий дал интервью украинским СМИ, в котором раскритиковал политический курс президента Петра Порошенко и призвал к обострению отношений с Россией.

«Мы должны уничтожать силу России, вызвать там анархию, возможно, гражданскую войну, возможно, войну на Кавказе, возможно, социальный кризис — есть много вариантов. И в момент такого кризиса проводить по „хорватскому сценарию“ короткую молниеносную наступательную операцию, которая по численности потерь будет в десять раз ниже, чем это ежегодное стояния на линии», — заявил Билецкий изданию «Апостоф».

«Мы уже после Минска-2 потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн», — добавил он.

Андрей Билецкий обвинил президента Порошенко завышении своего рейтинга, манипулировании общественным мнением и негласном сотрудничестве с Россией ради решения своих «шкурных» вопросов. «Читал статистику — 62% угля завезено из России, более 90% антрацита завезено из России. Мы увеличили объемы торговли», — возмутился депутат.

По официальным данным, которые публично озвучил в апреле 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, с начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли около 3,8 тысячи украинских военнослужащих, еще 8,5 тысячи получили раны и увечья, и по меньшей мере 554 солдат покончили с собой.

В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко называл другие цифры: 2,7 тысячи погибших силовиков, из них около 2,4 тысячи человек входили в состав ВСУ.



Накануне другое резонансное интервью с критикой Петра Порошенко дал бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он рассказал, что у Порошенко был план «обменять» Крым на членство Украины в Евросоюзе. Ранее Саакашвили многократно обвинял Петра Порошенко в наглой лжи народу и различных преступлениях.