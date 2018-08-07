Порошенко сорвал шапку с девушки из-за неприятного вопроса

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в Запорожье сорвал шапку с девушки.

Видео инцидента опубликовала украинская журналистка Татьяна Высоцкая, написав при этом: «Что прокричала президенту девушка, на которую он так разозлился, что даже сорвал у нее с головы шапку?»

В ролике видно, что украинский лидер, проходя через толпу и пожимая руки согражданам, неожиданно срывает шапку с девушки, а затем идет дальше.

По мнению многих пользователей, девушка спросила: «За что вы преследуете Анатолия Шария?»



Именно этот один из наиболее часто задаваемых главе государства «неприятных» вопросов был сформулирован самим оппозиционным журналистом Анатолием Шарием, который заявляет о преследовании со стороны администрации президента.



В настоящее время Порошенко активно посещает украинские регионы в рамках новой президентской кампании.

Во вторник, 26 февраля, президент Украины оскорбил горняка, недовольного задержками зарплаты.



Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. За пост главы государства борются более 40 кандидатов. В тройку лидеров входят Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

