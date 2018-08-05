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Порошенко оскорбил возмутившегося невыплатой зарплаты шахтера

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© president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко оскорбил недовольного задержками по выплатам заработной платы горняка. Инцидент произошел во время визита действующего главы государства в город Червоноград, расположенный на западе страны.

Выступая перед собравшимися местными жителями с трибуны разборной сцены, Порошенко заявил, что долги перед сотрудниками местных горнодобывающих предприятий полностью погашены. Взять слово по этому поводу президент предложил вице-премьеру Степану Кубиве.

В этот момент из толпы прозвучала неодобрительная реплика в адрес главы государства. Вернувшийся к микрофону Порошенко в оскорбительной форме обратился к возмутившемуся мужчине.

Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я — балерина, — пошутил президент, вызвав одобрительный хохот своих сторонников.

В последнее время украинскому президенту редко удается избежать каверзных вопросов на открытых встречах с избирателями. В данный момент Петр Порошенко активно посещает украинские регионы в рамках новой президентской кампании.

Один из наиболее часто задаваемых главе государства «неприятных» вопросов был сформулирован журналистом Анатолием Шарием, заявляющим о преследовании со стороны администрации президента.

В частности, несколько подобных вопросов прозвучали и во время визита Порошенко в Червоноград.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. За главный выборный пост государства поборются более 40 кандидатов.

Судя по ранее опубликованным рейтингам, новый президент Украины не будет определен по итогам первого тура голосования. В тройку лидеров входят Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, а также действующий президент страны.

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