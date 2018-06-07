Шнурова раскритиковали за поддержку автора слов о «скотобазе»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров фактически встал на сторону чиновника Роскосмоса Станислава Жаркова, назвавшего жителей хрущевок «скотобазой».

Несмотря на последовавшие затем извинения, комиссия по этике Роскосмоса рекомендовала уволить сотрудника, позволившего себе некорректные высказывания в Сети.

Шнуров, перешедший из Instagram в мессенджер Telegram отреагировал на скандал четверостишьем, в котором посочувствовал Жаркову, как человеку, якобы «пострадавшему за правду».

В свою очередь на стихотворный опус музыканта резко отреагировал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, блогер Вадим Манукян.

«Похоже, переход в совет по культуре при Госдуме не пошел на пользу Сергею Шнурову, — высказал он свое мнение Федеральному агентству новостей. — Привычка Шнура на все реагировать виршами превращается в какой-то скверный анекдот».

Манукян считает, что шутка Шнурову явно не удалась, поскольку показала реальное отношение музыканта к миллионам россиян, живущим в достаточно скромных условиях.

«В каждой шутке, как известно, есть доля шутки, но и доля правды», — приводит слова блогера ФАН. Манукян пояснил, что в данном случае «правда» — это реальное отношение Шнура к людям. Он добавил, что у него такое впечатление, что «живущий в иной реальности поэт испытывает не только радость от глупого изречения чиновника, но и сочувствие к его точке зрения».

Ранее сотрудник Роскосмоса Жарков назвал живущих в хрущевках людей «скотобазой», пояснив, что «контингент из хрущевок засрет за пару лет» новые дома, построенные по программе реновации. Фраза возмутила некоторых пользователей, однако чиновник в ответ на это начал оскорблять своих собеседников. Позже он извинился и удалил свои комментарии.