Сотрудник Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения Роскосмоса Станислав Жарков назвал живущих в хрущевках людей «скотобазой».

Дискуссия на тему реновации в столице состоялась под одним из постов в Facebook 2 марта.

Скриншот этой дискуссии с участием Жаркова опубликовал паблик «Медиатехнолог».

Сотрудник Роскосмоса высказал мнение, что «контингент из хрущевок засрет за пару лет» новые дома, построенные по программе реновации.



Фраза возмутила некоторых пользователей, однако Жарков в ответ на это начал оскорблять своих собеседников.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — написал начальник отдела Роскосмоса.

Станислав Жарков с мая 2018 года возглавляет департамент нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности Роскосмоса.

В корпорации подтвердили, что Жарков действительно там работает, отмечает газета «Взгляд».

Ранее он шесть лет был главой департамента в Росатоме, а также работал юристом в «Роснано».

В августе 2018 года в столице начали сносить дома по программе реновации. Закон о реновации в Москве, подразумевающий снос ветхого и аварийного жилья в столице, был принят в июне 2017 года.