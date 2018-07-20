найти ×
   
  • USD -0.02
    65.80
  • EUR -0.06
    74.74
СохранитьСохранено0
×

002091

Сотрудник Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Small default

© instagram.com

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения Роскосмоса Станислав Жарков назвал живущих в хрущевках людей «скотобазой».

Дискуссия на тему реновации в столице состоялась под одним из постов в Facebook 2 марта.

Скриншот этой дискуссии с участием Жаркова опубликовал паблик «Медиатехнолог».

Сотрудник Роскосмоса высказал мнение, что «контингент из хрущевок засрет за пару лет» новые дома, построенные по программе реновации.

Фраза возмутила некоторых пользователей, однако Жарков в ответ на это начал оскорблять своих собеседников.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — написал начальник отдела Роскосмоса.

Станислав Жарков с мая 2018 года возглавляет департамент нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности Роскосмоса.

В корпорации подтвердили, что Жарков действительно там работает, отмечает газета «Взгляд».

Ранее он шесть лет был главой департамента в Росатоме, а также работал юристом в «Роснано».

В августе 2018 года в столице начали сносить дома по программе реновации. Закон о реновации в Москве, подразумевающий снос ветхого и аварийного жилья в столице, был принят в июне 2017 года.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
11248948читать позжечитаю позже
Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
26035834читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-9236931читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

161433517читать позжечитаю позже