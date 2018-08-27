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Чиновник Роскосмоса извинился перед жителями хрущевок за «скотобазу»

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© instagram.com

Чиновник Роскосмоса Станислав Жарков удалил свои комментарии, в которых оскорбил жителей хрущевок.

В новом комментарии начальник отдела госкорпорации принес извинения и заявил, что никого не хотел оскорбить, а ранее высказался «сгоряча».

Жарков добавил, что сам живет в хрущевке и «устал от бытовых проблем».

Ранее сотрудник Роскосмоса назвал живущих в хрущевках людей «скотобазой». По его мнению, «контингент из хрущевок засрет за пару лет» новые дома, построенные по программе реновации. Фраза возмутила некоторых пользователей, однако Жарков в ответ на это начал оскорблять своих собеседников.

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Комментарии (3)

  • Small 8e82c3ce8e
    Лариса-7169-4179сегодня, 13:43

    От части Жарков прав, качество жизни портят и сами жители в не малой степени. За не потребное поведение нужно наказывать рублем собственника или нанимателя, за сдачу объекта в аренду и нарушения порядка арендатором - все санкции в двойном размере. Иначе любой жилой фонд будет изуродован и загажен.

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 13:45

    щекотнулся за должность, не иначе ..

  • Small e1ae3cb0b3
    Фахратдин Таировсегодня, 14:23

    Чиновники от безнаказанности совсем охамели?

    Вот вам наглядный пример: в обладминистрации в зале заседаний сидит на президиуме, как на троне, губернатор Пензенской области – будто идол, за его спиной на стене герб и флаг Пензенской области с изображением образа Спаса Нерукотворного и произносит такие омерзительные слова: «Власть - с двойным дном», «русский человек – с двойным дном, а вот татары с тройным». Видимо, именно по этим соображениям на одном из совещаний в областном правительстве губернатор приказал чиновникам: «Берите деньги с татар. За это не сажают…». Дальше больше. «Все мечтают в плечевые проститутки пойти! Сейчас целыми семьями идут, мать с дочерью, как закончит педуниверситет…»...

    https://anticriminal.livejournal.com/33608.html

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