Чиновник Роскосмоса извинился перед жителями хрущевок за «скотобазу»
- 04 марта 2019, 13:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Чиновник Роскосмоса Станислав Жарков удалил свои комментарии, в которых оскорбил жителей хрущевок.
В новом комментарии начальник отдела госкорпорации принес извинения и заявил, что никого не хотел оскорбить, а ранее высказался «сгоряча».
Жарков добавил, что сам живет в хрущевке и «устал от бытовых проблем».
Ранее сотрудник Роскосмоса назвал живущих в хрущевках людей «скотобазой». По его мнению, «контингент из хрущевок засрет за пару лет» новые дома, построенные по программе реновации. Фраза возмутила некоторых пользователей, однако Жарков в ответ на это начал оскорблять своих собеседников.
Войти через социальные сети: