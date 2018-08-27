Чиновник Роскосмоса извинился перед жителями хрущевок за «скотобазу»

Чиновник Роскосмоса Станислав Жарков удалил свои комментарии, в которых оскорбил жителей хрущевок.

В новом комментарии начальник отдела госкорпорации принес извинения и заявил, что никого не хотел оскорбить, а ранее высказался «сгоряча».

Жарков добавил, что сам живет в хрущевке и «устал от бытовых проблем».



Ранее сотрудник Роскосмоса назвал живущих в хрущевках людей «скотобазой». По его мнению, «контингент из хрущевок засрет за пару лет» новые дома, построенные по программе реновации. Фраза возмутила некоторых пользователей, однако Жарков в ответ на это начал оскорблять своих собеседников.