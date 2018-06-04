Сергей Шнуров «переехал» из Instagram в Telegram из-за цензуры

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожаловался подписчикам своего блога в Instagram на цензуру и объявил, что «переезжает» в мессенджер Telegram.

«В последнее время в Instagram стали часто блокировать мои стишки. Не знаю, то ли по жалобам, то ли еще по каким-то причинам, поэтому я решил переехать в Telegram. В Telegram меня зовут Шнуровик. Вот так. Ссылка в профиле. Подписывайтесь, если хотите почитать говнопоэзию», — сообщил Шнуров

Менее чем за сутки на канал Сергея Шнуров в Telegram подписалось более 50 тысяч пользователей, и это число продолжает стремительно увеличиваться.

Пока на канале «Шнуровик» опубликован один-единственный пост, в котором Шнуров обратил внимание на производство в Китае икон, написанных в русской православной традиции для продажи в России. «Россия спит, и не случайно, / Что на обломках постобломков, / Потомки, тех уже потомков, / Прочтут — маде ин Чайна», — написал он.



Напомним, музыкант пишет стихи по многим злободневным темам, от сатиры на события политической и общественной жизни до эпитафий по поводу кончины публичных лиц. При этом Шнуров нередко использует нецензурную лексику.

В конце февраля Сергей Шнуров был включен в состав Общественной комиссии при комитете Государственной думы по культуре, что вызвало негативную реакцию у некоторых депутатов, в том числе Виталия Милонова. Вместе со Шнуровым экспертно-совещательный орган пополнили митрополит Псковский Тихон (Шевкунов), дрессировщик Эдгард Запашный и писатель Евгений Водолазкин.