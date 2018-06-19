Похожий на Короля Ночи слепой кот покорил интернет

Знакомьтесь, это Мерлин (Merlin) — кот смешанных пород манчкин и персидской. У него сплющенная морда, короткие лапки, пушистая шерсть и глаза мистического голубого цвета, которые практически ничего не видят. Из-за необычной внешности котика сравнивают с Королём Ночи из сериала «Игра престолов».

Кот появился у пары Натаниэля и Эллиота Грин (Nathanial and Elliot Green) совсем малышом. Сейчас ему почти два года, и у него 40 тысяч подписчиков в личном Instagram. Недавно Эллиот написал тред в Twitter, посвящённый любимому питомцу, в котором рассказал об особенностям его характера и жизни.

«Мы взяли Мерлина из приюта в возрасте нескольких недель. Он — результат скрещения двух редких пород — коротколапой манчкин и пушистой персидской. Мерлин размером с бутылку воды и почти ничего не видит».

«Мерлин очень придирчивый, когда дело доходит до еды. Не любит рыбу или курицу. Зато обожает арбуз, поэтому мы часто его покупаем. Он любит ходить на прогулки и любит других животных. Он спит под покрывалами и обычно любит сидеть на приборной панели моей машины».



«Он странный социальный кот. Любит прижиматься и быть рядом с людьми. Он не мяукает, не дерёт мебель, не ломает вещи. 99% времени он просто спокойно чиллится с нами».

Тред стал безумно популярным и собрал 70 тысяч лайков и почти 30 тысяч ретвитов. В комментариях люди восхищаются необычной внешностью кота и беззастенчиво признаются ему в любви:

«Он выглядит так, будто знает, когда я умру. Я люблю его!», «Надеюсь, вы не против, что я поставил фото Мерлина на заставку своего телефона», «Боже, Мерлин прекрасен!», «Не хочу драматизировать, но я готов умереть за него», «Настоящий Король Ночи», «Он похож на воплощение мудрого друида».

Недавно «Ридус» писал об очаровательном слепом коте, который не может видеть, зато всё чувствует своим сердцем.

Также мы рассказывали, как страшного полуслепого кота спасли с улицы, но после лечения и заботы котик открыл глаза и оказался настоящим красавчиком.

А ещё мы публиковали трогательную историю про кота, у которого лапы похожи на паучьи из-за врождённого дефекта. Но хозяйка просто обожает своего необычного питомца и уже успела сделать его звездой интернета.

