Кот-паук стал звездой интернета

Летом 2018 года в американском городе Джексонвилль возле приюта для животных нашли беременную кошку с тремя лапами по кличке Диана. Вскоре она родила пятерых котят и, хоть сильно нервничала от пережитого стресса, принялась ухаживать за детьми.

Кошачью семью взяла к себе на передержку местная жительница Трейси Питиши (Tracy Pitisci). И тут выяснилось, что один котёнок отличается от остальных: у него были изогнутые лапы, которые прижимались к животу. Необычному котёнку дали имя Эрис (Aries) и отвезли к ветеринару на обследование. Врач поставил диагноз: неправильно расположенные коленные чашечки, это не приносит боли, но ходить котик, скорее всего, не сможет.

Женщину трудности не испугали, и она решила оставить животное у себя. По словам американки, котёнок пытался передвигаться, как братья и сёстры, но ему было сложно. Трейси по совету доктора связывала ему задние лапы, чтобы укрепить мышцы, правда это особо не помогло. Кота, похожего на паука, полюбили таким, какой он есть.

И он научился ходить. Правда, выглядит его походка весьма эпично!

Когда котята подросли, американка нашла всем новые семьи, а котика Эриса оставила у себя, завела ему страницу на Facebook, куда регулярно выкладывает фото и видео своего необычного питомца, и уверяет всех, что это самый очаровательный и бесстрашный кот на всём белом свете.

В соцсетях котика с паучьими ногами немедленно окрестили котом-тарантулом и котоарахнидом и согласились с тем, что это очень обаятельный зверь.

Хозяйка говорит, что её котик даже не догадывается, что он чем-то отличается от других кошек. И пусть он не умеет прыгать и очень неловко ходит, зато он очень жизнерадостный и оптимистичный кот.

А вам нравится этот котик?

Ранее «Ридус» рассказывал, как в соцсетях нашли кота, которого немедленно окрестили самым страшным зверем на свете. Очень уж специфическая у него внешность. Кое-кто даже напугался.



А недавно мы писали трогательную историю про слепого рыжего кота, который хоть и не может видеть, зато всё остро чувствует своим сердцем.