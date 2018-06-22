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Слепой рыжий кот очаровал соцсети

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  • 10 января 2019, 19:39
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Рыжего кота по кличке Казу (Kazou) нашли на улице маленьким котёнком. Тогда он сильно болел кошачьим гриппом, сильнее всего пострадали глаза, которые так и не удалось спасти и в итоге их пришлось удалить. Зато пушистый обрёл любящего хозяина, который уверяет, что хоть его питомец и не может видеть, зато всё остро чувствует своим большим и тёплым сердцем.

«Казу — очень любопытный, дерзкий и бесстрашный кот. Он любит гулять по снегу, гоняться за шмелями, нежиться на солнышке и совсем ничего не боится. Я просто обожаю его!», — говорит кошачий владелец и утверждает, что каждый, кто встречает его слепого рыжего кота в жизни, влюбляется в него без оглядки. У Казу даже есть личная страничка на Facebook и немало поклонников. Ваше сердечко этот великолепный кот тоже завоюет.

А у вас есть дома кот?

Ранее «Ридус» рассказывал, как случайный прохожий нашёл 12 котят, запертых в клетке и выброшенных на снег. Среди них были совсем крошечные пятинедельные малыши.

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