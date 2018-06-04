Страшного полуслепого кота спасли с улицы, а он оказался красавчиком

Белоснежного кота по кличке Коттон (Cotton) нашли на улице Флориды в ужасающем состоянии. Грязный, худой, измождённый зверь страдал чесоткой и был заживо поедаем клещами, из-за которых серьёзно пострадали его глаза, уши и голова. Больное животное было почти при смерти, когда его встретила Кармен Вайнберг (Carmen Weinberg), основатель добровольческой группы Animal Friends Project Inc, которую называют кошачьим ангелом-хранителем.

«Кот уже не мог открыть глаза, клещи были повсюду. Наверняка ему было ужасно страшно, что он не может видеть. Он бродил по улицам совсем один, страдал от боли и был очень худой, потому что не мог добывать себе еду. Я была в ужасе», — вспоминает женщина.

Кармен отвезла кота к ветеринару, купила необходимые лекарства и начала выхаживать бедолагу: «Я сытно кормила Коттона, чтобы помочь ему восстановить силы, обрабатывала поражённые области антибиотиками, мазала различными кремами и кокосовым маслом. И наблюдала, как его измученное тело наконец расслабляется, перестаёт зудеть и он может отдохнуть, не вздрагивая».

«Кошки очень зависят от людей, они не могут попросить о помощи. А Коттон выглядел таким больным, что наверняка многие люди поспешно проходили мимо него. И он просто ждал, что кто-нибудь даст ему шанс», — говорит американка, спасающая животных.

Неустанная забота и питание сделали своё дело, бездомный кот исцелился от многочисленных проблем со здоровьем. И в один прекрасный день осторожно открыл глаза.

«Мы думали, что Коттон слеп и останется слепым навсегда. Даже ветеринар сказал, что его глаза, скорее всего, необратимо повреждены, но это оказалось не так. Преображение было настолько прекрасным и невероятным, что стало потрясающим сюрпризом для всей нашей команды», — рассказала Кармен порталу The Dodo.

Один глаз белоснежного котика оказался ярко-голубого цвета, а второй глаз — золотисто-карим. «Вернув себе зрение, Коттон мгновенно превратился из робкого, больного кота в здорового и активного. Это было поразительно и чудесно! Он такой красивый зверь», — говорит спасительница.

По словам Кармен, они получили множество заявок от людей, готовых приютить здорового разноглазого котика, но за время борьбы с болезнью женщина и животное так сблизились, что она просто не смогла расстаться с питомцем: «Мы получили так много заявлений на усыновление Коттона из-за его необычной, красивой внешности, но я увидела, насколько он привязался ко мне, и у меня не хватило духу подвергнуть его жизнь ещё одним грандиозным переменам, кот уже столько пережил».

Свою работу американка считает жизненно важной, особенно для штата Южная Флорида, где остро стоит проблема перенаселения:

Я решила начать проект Animal Friends Project после того, как увидела огромное количество бездомных кошек в Южной Флориде. Большинство из них нуждается в лечении и стерилизации, многие больны или травмированы, а люди и организации, похоже, не особо помогают им.

Я надеюсь, что, привлекая внимание к этой проблеме, я мотивирую людей становиться друзьями животным и помогать по мере возможности. Мой муж, сын, дочь и сестра очень помогают, у меня есть несколько волонтёров и кураторов, но большую часть координирования и работы я выполняю сама, так как посещаю районы с низким уровнем дохода, где живёт большинство бездомных кошек.

«Я прошу вас, пожалуйста, не игнорируйте бездомных животных. Любой может помочь! Большинство бродячих кошек дружелюбны, и их очень легко поместить в клетку и отнести к ветеринару. Можно коллективно собрать средства для оплаты медицинской помощи. Ну хотя бы сделайте фотографии и опубликуйте их в соцсетях с просьбой о помощи», — обратилась ко всем неравнодушным владелица спасённого ею белоснежного кота Коттона с удивительными разными глазами.

Недавно «Ридус» писал не менее трогательную историю про кота, у которого лапы похожи на паучьи из-за врождённого дефекта. Но хозяйка просто обожает своего необычного питомца и уже успела сделать его звездой интернета.

А вот другой хозяин, напротив, решил избавиться от своего шотландского котика, у которого заболели лапки. И для этого упаковал животное в коробку и отправил по почте в приют. За такую жестокость карма отомстила человеку мгновенно и очень сурово.

А ещё мы писали, как случайный прохожий нашёл 12 котят, запертых в клетке и выброшенных на снег. Среди них были совсем крошечные пятинедельные малыши.

