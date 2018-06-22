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212022

Настя Рыбка пригрозила списком из 100 мужчин

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© instagram.com

Недавно освободившаяся из тайской тюрьмы Настя «Рыбка» Вашукевич заявила о существовании списка из «примерно 100 мужчин», которых она желает увидеть в своей жизни. Такой информацией участница скандальных «секс-тренингов» поделилась во время пресс-конференции в редакции «НСН».

Я ничего не скрываю. У меня в Instagram опубликован мой список „жертв“. Там примерно 100 человек, из них с пятью уже все было, остальные под раздачей пока. Не думаю, что я дойду до всех, но примерный список тех, кого я хочу увидеть в своей жизни, в своей постели — он есть, — заявила девушка.

Настя Рыбка уточнила, что одной из ее потенциальных «жертв» является американский комедийный актер Уилл Смит. По ее словам, он уже выступал в качестве свидетеля на свадьбе лучшего друга Вашукевич.

Классный актер, интересно было бы вместе поужинать, — поделилась мнением Рыбка.

Напомним, Анастасия Вашукевич, Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, а также еще несколько участников скандального «секс-тренинга» в Тайланде прибыли в Россию в середине января.

Здесь девушку и ее наставника ждало новое задержание: сотрудники полиции взяли их под стражу сразу же по возвращении в аэропорт Шереметьево. Как стало известно впоследствии, их подозревают в вовлечении в занятие проституцией.

Позже, в конце января, Рыбка назвала имя предполагаемого заказчика ее заключения в тайскую тюрьму.

Добавим, что широкую известность Вашукевич приобрела на фоне расследования Алексея Навального о связях бизнесмена Олега Дерипаски и высокопоставленного российского политика Сергея Приходько.

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Комментарии (1)

  • Small b9ac2fbdce
    Игорь Серебряныйсегодня, 18:42

    А с какой стати Рыбка занесена в разряд знаменитостей? Если я дневник своих экстремальных похождений опубликую, меня тоже в знаменитости запишут? )))

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