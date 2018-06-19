Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Россияне Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные под псевдонимами Настя Рыбка и Алекс Лесли, задержаны в столичном аэропорту Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на слова супруги Кириллова.

Их задержали. Они сейчас сидят в отдельной комнате. По словам Насти, им вменяют статью 240, пункт 2, это вовлечение в занятия проституцией, — заявила собеседница агентства.

Кроме Вашукевич и Кириллова, по прибытии в Россию сотрудниками полиции были задержаны еще двое фигурантов дела о нелегальном «секс-тренинге» для российских туристов в Паттайе.

Супруга Лесли также уточнила, что Настя Рыбка не планировала оставаться в Москве и должна была пересесть на следующий рейс в Минск.

Как ранее сообщал «Ридус», 17 января тайские власти выслали из страны Кириллова, Вашукевич и еще пятерых россиян и белорусов, обвиненных в организации преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. Последний — восьмой фигурант скандального дела сейчас дожидается депортации в центре временного содержания в Бангкоке.

Ранее на этой неделе все они признали предъявленные обвинения. Тайский суд приговорил участников группы к условным срокам и 9 месяцам тюрьмы, которые они успели отбыть в ожидании наказаний.

Накануне освобожденная из-под стражи Вашукевич дала свое первое интервью, в котором поделилась планами на ближайшее время.