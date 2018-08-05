Настя Рыбка назвала заказчика ее заключения в тайскую тюрьму

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, более известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, стали гостями YouTube-канала Амирана Сардарова и впервые в подробностях рассказали о своем уголовном деле, из-за которого им пришлось почти год провести в нескольких тюрьмах Таиланда.

И Вашукевич, и Кириллов подробно, с непристойными подробностями и нецензурной лексикой описали порядки в тайских тюрьмах, но с осторожностью и немногословно ответили на вопросы Сардарова о заказчике из «посадки». Лесли так и не назвал ни одного имени, а Рыбка, после некоторых колебаний, заявила, что это были люди из ФБР, которые действовали по указанию президента США Дональда Трампа.

«Там были три силы, которые светились: русские, русские и американцы. Когда мы сидели в миграционной тюрьме, там были только американские журналисты, и ФБР. Выступали против нас в суде американские агенты с американскими паспортами. Один из них был в нашей группе, мы подозреваем что это был информатор, который привел полицию», — сказал Кириллов.

«Нам сказали никак не комментировать ситуацию про Дерипаску, но я не считаю, что он нас садил. ФСБ просила не говорить, почему я так считаю, и вообще не распространяться на его счет. Я считаю, что [это сделали] американцы со своем прекрасным президентом», — заявила Вашукевич.

Напомним, Таиланде Рыбку, Лесли и еще шестерых участников их «секс-тренинга» задержали и судили за организацию услуг сексуального характера в составе преступной группы. Они признали предъявленные обвинения в обмен на возможность выйти из тюрьмы. Накануне суд приговорил участников группы к условным срокам и принял решение об их депортации в Россию. В Москве они были ненадолго задержаны, а затем отпущены в статусе подозреваемых под обязательство о явке.

Как сообщал «Ридус», 8 февраля 2018 года, незадолго до своего ареста в Таиланде, Настя Рыбка заявила, что подверглась групповому изнасилованию на яхте олигарха Олега Дерипаски. На следующий день она сообщила, что ее слова об изнасиловании были розыгрышем. Тем не менее Дерипаска подал на Рыбку и Лесли в суд в России и отсудил по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Находясь в тайской тюрьме, Вашукевич заявила, что располагает записью разговоров Дерипаски, которые якобы могут пролить свет на историю вмешательства России в выборы в США и касаются президента Дональда Трампа. Впоследствии она передумала и стала говорить о Дерипаске с большой осторожностью.