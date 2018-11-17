Лесли и Рыбку депортировали в Россию
- 17 января 2019, 10:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Осужденные за нелегальный секс-тренинг в Таиланде Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были депортированы из Таиланда в Россию.
Также депортированы и другие фигуранты дела.
Как сообщает РИА Новости, их доставили в Бангкокский аэропорт Суваннапхум сотрудники иммиграционной полиции и сразу же повели на паспортный контроль.
Затем Рыбку, Лесли и других проводили до самолета, который позднее вылетел в Москву по расписанию.
В центре временного содержания пока остался только один фигурант дела, поскольку у него еще нет билета. Его депортируют в ближайшие дни, сообщил агентству заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.
Рыбку, Лесли и еще шестерых россиян и белорусов арестовали в феврале 2018 года в одной из гостиниц Паттайи.
Первоначально их обвиняли в организации нелегального секс-тренинга, но затем вменили создание тайного преступного сообщества и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы.
Во время суда все обвиняемые признали себя виновными. Их приговорили к условным срокам и фактическому заключению на девять месяцев. Именно столько они провели в тайской тюрьме, ожидая суда.
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