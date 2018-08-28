Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией

Государственная Третьяковская галерея заключила договор с Росгвардией на охрану предстоящей выставки работ Ильи Репина, которая пройдет с 16 марта по 18 августа текущего года. Стоимость контракта составила один миллион рублей, передает «Интерфакс».

Музей заключил дополнительный контакт с Росгвардией на дополнительную охрану в связи с выставкой Репина, — сообщили агентству в пресс-службе учреждения.

Представители галереи уточнили, что такое решение было принято в виду недавнего похищения полотна «Ай-Петри. Крым» работы Архипа Куинджи. При этом, в чем будет состоять дополнительный комплекс охранных услуг, из соображений безопасности не уточняется.

Напомним, картина Куинджи была похищена из принадлежащего галерее здания в Лаврушинском переулке 27 января прямо во время работы экспозиции.

На следующий день столичные силовики уже задержали предполагаемого преступника, которым оказался 32-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Выяснилось, что само полотно похититель прятал в подмосковном загородном доме.

29 января Чуприкова арестовали сроком на два месяца, а украденная им картина вскоре была возвращена в музей.

Изначально подозреваемый заявлял, что на совершение преступления его толкнуло тяжелое финансовое положение, однако впоследствии он изменил свою точку зрения, решив, что похищал работу художника ради известности и внимания.