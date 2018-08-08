Похититель картины Куинджи пошел на кражу из-за долгов

Подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денис Чуприков сознался в мотиве своего преступления. По словам задержанного, пойти на этот поступок его побудила финансовая задолженность, пишет издание «Коммерсант».

Как стало известно ранее, 27 января 32-летний уроженец Крыма вынес картину российского художника из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Похищение произошло на глазах посетителей выставки: Чуприков вошел в зал на 3-м этаже, где висела работа, снял раму со стены и спокойно удалился.

Спускаясь по лестнице к выходу, злоумышленник вынул полотно из деревянного обрамления, оставив раму в музее. По обнаруженным на ней отпечаткам пальцев оперативникам впоследствии и удалось установить личность похитителя.

Напомним, дактилоскопические данные задержанного оказались в базе данных московской полиции в конце прошлого года, когда Чуприкова задержали за хранение наркотиков. Несмотря на возбужденное уголовное дело, по пока не понятным причинам его фигуранту удалось остаться на свободе.

По информации издания, последние несколько лет подозреваемый Чуприков проживал в Московской области вместе со своей женой. Здесь же на его имя было зарегистрировано ООО «Мегаполис».

Спрятать похищенный объект искусства незадачливый бизнесмен решил в подвале строящегося коттеджа, в котором его компания занималась прокладкой коммуникаций. Там творение Куинджи и было обнаружено оперативниками.

Тем временем в Министерстве культуры уже заявили о готовности вернуть картину Русскому музею, в собственности которого она находилось до похищения (часть работ, выставленных в Третьяковской галерее, принадлежали Русскому музею). Процедура передачи должна состояться в ближайшую среду.

Как сообщалось ранее, многие пользователи социальных сетей не поверили в правдивость истории с похищением, предположив, что события последних нескольких дней носят характер спланированной пиар-акции.