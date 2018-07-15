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Захарова обвинила Twitter в гонениях на сторонников Мадуро

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© Михаил Терещенко/ТАСС

Администрация Twitter удалила около 2 тысяч аккаунтов, с которых публиковались посты в поддержку действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в четверг во время очередного брифинга рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Twitter удалил более 1960 аккаунтов, связанных с Венесуэлой. Администрация соцсети объясняет это борьбой с подозрительной деятельностью, но, как вы понимаете, ей дается политическая оценка, — заявила дипломат.

Мария Захарова обратила внимание журналистов на то, что интерес руководства Twitter к южноамериканской стране вырос именно тогда, когда там дестабилизировалась политическая ситуация.

Возникает вопрос: а что было предпринято в отношении аккаунтов, поддерживающих другие политические взгляды? Как там проходила сегрегация на правильный и неправильный аккаунт? Пока видим только один фактор — политические предпочтения, — резюмировала она.

Ранее Мария Захарова уже неоднократно высказывалась по поводу ситуации в Венесуэле, регулярно критикуя действия европейских и американских политиков.

Так, в конце января «досталось» президенту Франции Эммануэлю Макрону, поддержавшему сторонников Хуана Гуаидо, а несколькими днями позже официальный представитель МИД прокомментировала запись «5 тысяч солдат в Колумбию», обнаруженную в блокноте помощника президента США Джона Болтона.

Напомним, политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января глава национального парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. В скором времени его заявление поддержали ряд южноамериканских государств, а также США и Канада.

Три дня спустя несколько стран Евросоюза предъявили ультиматум действующему главе Венесуэлы Мадуро, касающийся проведения досрочных президентских выборов.

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