Захарова намекнула на двойные стандарты Макрона

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала слова поддержки, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном в адрес венесуэльских демонстрантов, выступающих против избранного руководителя страны Николаса Мадуро.

На своей странице в Facebook дипломат намекнула на диаметрально противоположное отношение французских властей к участникам манифестаций «желтых жилетов», не утихающих уже на протяжении нескольких месяцев.

Желтые жилеты могут и заревновать — их президент так не хвалил ни разу, — написала Захарова.

Несколькими часами ранее Эммануэль Макрон сам высказался по поводу политических событий в Венесуэле в своем Twitter.

После нелегитимного избрания Николаса Мадуро в мае 2018 года Европа выступает за восстановление демократии. Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые борются за свою свободу, — написал Макрон.

Напомним, за последние несколько дней латиноамериканская страна окончательно погрузилась в пучину политического кризиса.

Накануне 35-летний глава местного парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента, его заявление уже признали целый ряд стран Латинской Америки, Европы, а также Канада и США.

В сегодняшнем телефонном разговоре с Николасом Мадуро президент России Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы, подчеркнув, что «деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права», отмечает ТАСС.