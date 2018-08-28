Захарова отреагировала на запись Болтона об отправке войск в Колумбию

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала запись в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которую ранее обнаружили журналисты.

Дипломат отметила, что во время пресс-конференции о санкциях против Венесуэлы, которую Болтон давал накануне, журналисты разглядели в его заметках слова «5 тысяч солдат в Колумбию».

По ее словам, многие в Вашингтоне, включая президента, намекали на возможность военного вмешательства США в Венесуэле, отмечает ФАН.

«Телеканал NBC со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников Пентагона сегодня сообщил, что американское военное командование не направляет военнослужащих в Колумбию или Венесуэлу», —написала Захарова на своей странице в Facebook.

И тут же со свойственной ей иронией отметила, что «официальных комментариев, как всегда, никто не дождался, хотя надежду не теряем», отмечает газета «Взгляд».



«Напомню, что „возвращение демократии“ в Венесуэлу, а называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране, осуществляется именно с территории Колумбии», — добавила Захарова.

«А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы. Ну, как-то так», — резюмировала официальный представитель российского МИД.

В то же время в Министерстве иностранных дел Колумбии отметили, что им неизвестно, по какой причине в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона появилась запись об отправке в страну 5 тысяч солдат.

Ранее Захарова обратила внимание на синхронность заявлений ряда европейских политиков по поводу ситуации в Венесуэле.