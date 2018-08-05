Два топ-менеджера «Газпрома» объявлены в розыск по делу Арашуковых

Следственный комитет РФ объявил в розыск двух представителей структур «Газпрома» по делу о хищении 30 миллиардов рублей у акционерного общества.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, это и. о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегион Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.

Среди арестованных в настоящее время фигурантов дела — член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, а также Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям УК РФ «Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля» и «Убийство».

Остальные подозреваются в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Создание преступного сообщества или участие в нем».

Следственные действия и оперативные мероприятия по данному делу продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.

Басманный суд столицы 30 января вынес решение об аресте сенатора Рауфа Арашукова сроком на два месяца. Таким образом, обвиняемый в причастности к убийству, давлении на свидетелей и участии в преступном сообществе политик как минимум до 30 марта пробудет в СИЗО.

Ранее в тот же день члена Совета Федерации Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний. Затем ему предъявили обвинение сразу по ряду статей.

В доме Арашукова прошли обыски. Правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной валюте, слитки золота и церковные драгоценности, а также разнообразное холодное оружие.

Несколькими часами позже в одном из петербургских офисов «Газпрома» был задержан его отец — советник генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его подозревают в причастности к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.