Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали в зале заседаний Совфеда

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации, сообщает РИА Новости.

Трансляция для прессы была прервана за пять минут до начала заседания, входы на этажи в здании верхней палаты парламента оказались перекрыты.



По данным источника агентства, задержание связано с убийством, совершенным в 2010 году.

Согласие на задержание Арашукова было дано Советом Федерации, отмечает ТАСС.

Сенатор подозревается в убийстве зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР и убийстве советника главы республики, сообщает агентство со ссылкой на СК РФ.



Рауф Арашуков был наделен полномочиями члена Совета Федерации в сентябре 2016 года. Бизнесмен в 31 год стал самым молодым членом верхней палаты российского парламента.

Имя сенатора Рауфа Арашукова раньше всплывало сразу в двух делах об убийстве, отмечает паблик Mash.

Несколько лет назад его назвали заказчиком убийства Аслана Жукова — лидера одного из черкесских движений. Фамилию сенатора озвучил один из киллеров.

Недавно Арашукова обвинили в причастности к убийству Фраля Шебзухова — кандидата в президенты республики, однако, по данным паблика, это сделали не органы, а люди, причастные к преступлению.

Во вторник, 29 января, был задержан вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль. Обыски прошли в здании регионального правительства.