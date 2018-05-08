Американцы замерзают в -40 °C и публикуют шокирующие фото

Несколько недель на Среднем западе США господствует Полярный вихрь — группа сильных ветров, который принёс аномальный арктический холод в эту часть страны. В ряде штатов температура опустилась до -40 градусов по Цельсию, особенно пострадал Чикаго, расположенный на озере Мичиган. Местные жители даже называют его Чиберия, намекая, что погода сейчас там как в суровой Сибири. В регионе было объявлено штормовое предупреждение, людей просят без необходимости не выходить на улицу. Однако люди всё равно выходят и снимают шокирующие кадры лютых морозов. И на эти фотографии холодно даже просто смотреть!

Сейчас морозы отступают, но интернет помнит.

1. «Вот что случается, если выдувать мыльные пузыри при температуре -40 °C»

2. «Пожарный после работы в условиях мороза»

3. «Жизнь меня к такому не готовила»

4. «Мой брат прислал мне это фото с прогулки»

5. «Вынесли мокрые джинсы на улицу»

6. «Иней на моих ресницах! Это невероятно!»

7. «В Айове замёрзла незамерзайка»

8. «Это похоже на кадр из фильма „Послезавтра“»

9. «Вода замерзает прямо в раковине»

10. «Я решил проверить, что станет с яйцом на морозе. Вот что».

11. «Тем временем в Висконсине»

12. «Гуляю с собакой по ледяной траве»

13. «Работники поджигают железнодорожные пути, чтобы они не смёрзлись»

14. «Фотографии с разлитым кипятком на морозе выглядят очень эпично»

15. «Мы оказались не готовы к таким холодам»

16. «Не сушите вещи на улице в такую погоду, они могут сломаться»

17. «Я должен был повторить это фото из Антарктиды«

18. «Очень красиво и очень холодно»

19. «Это стало любимой забавой многих американцев. Минессота»

20. «Чикаго превратился в ледяную пустыню»

21. «В домах тоже холодно»

22. «Люди согреваются, как могут»

23. «Мы следили за уровнем снега в Мэдисоне по фламинго»

24. «Шеф пожарной бригады в Кэмероне»

25. «Куриные яйца»

26. «Как ходить в детский сад, когда снаружи -30 °C»

27. «Замёрзло всё»

28. «И снаружи, и изнутри»

29. «Даже водка превратилась в лёд»

31. «Офицеры Минессоты патрулируют улицы»

32. «Автомобиль лучше не глушить»

33. «В Южной Дакоте чертовски холодно»

34. «Пожарный гидрант»

35. «Полярный вихрь во всей красе»

36. «Мои родители прислали мне фотографию глазка в двери (с внутренней стороны)»

37. «Моя борода замёрзла, пока я ждал автобус. Я хочу лето!»

38. «Просто мыльные пузыри»

39. «Девушка из Айовы выскочила на улицу с мокрыми волосами и получила новую причёску»

40. «Коротко о погоде в Мичигане»

Морозы серчают и в России. В Якутии, например, столбики термометров опустились ниже 50 градусов. В одном из самых холодных городов нашей страны побывала блогерша и поделилась своими ледяными впечатлениями.

Также ранее «Ридус» писал про якутянку, которая прославилась на весь мир, сделав фотографию с замёрзшими, покрытыми инеем ресницами. Снимок стал вирусным и принёс девушке тысячи подписчиков.

А в Антарктиде -60, и лапша быстрого приготовления там замерзает за считанные минуты. Учёные провели эксперимент.