найти ×
   
  • USD
    65.36
  • EUR
    75.20
СохранитьСохранено0
×

001306

-50C — это красиво: блогерша рассказала о прогулке по Якутску в мороз

Small dd3dc5f883
  • 31 января 2019, 23:41
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Микроблогерша с ником protivorechie съездила в командировку в один из самых холодных городов России — Якутск и поделилась своими впечатлениями с подписчиками в Твиттер. Известно, что в Якутии температура воздуха может опускаться до -65, но девушке повезло, и она гуляла по морозным улицам всего-то в -50. Путешественницу удивило, что там тоже купаются в проруби, на лестницах лежат ковры, а ещё отметила, что ресницы могут примёрзнуть к шарфу, если обмотать им всё лицо.

Девушка отметила, что на всех лестницах в городе постелены ковры. Не роскоши ради, а безопасности для.

«Вот так выглядит клумба», — написала блогерша и опубликовала фото застывших в ледяном плену растений.

Поразилась девушка и тому, что в такой лютый холод на улице дети весело катаются с горки.

Автомобили температуру в -50 не выдерживают, а вот велосипеды видимо едут в любую погоду.

А это та самая прорубь, в которой купаются самые отчаянные якутяне. И мороз им нипочём.

«А ещё там очень красиво!», — резюмировала свой рассказ девушка.

Ранее «Ридус» писал про якутянку, которая прославилась на весь мир, сделав фотографию с замёрзшими, покрытыми инеем ресницами. Снимок стал вирусным и принёс девушке тысячи подписчиков.

А вы бывали в Якутии? А хотели бы?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей
811295084читать позжечитаю позже
Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
4350216читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

8246585читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

3744918читать позжечитаю позже