Микроблогерша с ником protivorechie съездила в командировку в один из самых холодных городов России — Якутск и поделилась своими впечатлениями с подписчиками в Твиттер. Известно, что в Якутии температура воздуха может опускаться до -65, но девушке повезло, и она гуляла по морозным улицам всего-то в -50. Путешественницу удивило, что там тоже купаются в проруби, на лестницах лежат ковры, а ещё отметила, что ресницы могут примёрзнуть к шарфу, если обмотать им всё лицо.

Девушка отметила, что на всех лестницах в городе постелены ковры. Не роскоши ради, а безопасности для.

«Вот так выглядит клумба», — написала блогерша и опубликовала фото застывших в ледяном плену растений.

Поразилась девушка и тому, что в такой лютый холод на улице дети весело катаются с горки.

Автомобили температуру в -50 не выдерживают, а вот велосипеды видимо едут в любую погоду.

А это та самая прорубь, в которой купаются самые отчаянные якутяне. И мороз им нипочём.

«А ещё там очень красиво!», — резюмировала свой рассказ девушка.

Ранее «Ридус» писал про якутянку, которая прославилась на весь мир, сделав фотографию с замёрзшими, покрытыми инеем ресницами. Снимок стал вирусным и принёс девушке тысячи подписчиков.

А вы бывали в Якутии? А хотели бы?