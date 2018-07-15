Якутянка повторила своё знаменитое фото с замёрзшими в -50 ресницами

Жительница Якутии Анастасия Груздева прославилась в прошлом году, опубликовав свою фотографию с замёрзшими снежными ресницами. Тогда удивительный снимок быстро стал вирусным, девушка — героиней многочисленных публикаций в СМИ, а морозоустойчивость россиян в который раз шокировала жителей тёплых стран. Этой зимой якутянка решила повторить своё уже знаменитое фото.

Ну вы же не думали, что я в этом году останусь без подобной фоточки? Это же традиция, ну❄️ И сегодня как раз ровно год с публикации той самой фотографии, которая облетела действительно, без преувеличений, весь мир🌏 Кто-то запускает целые флешмобы подобных фото. У меня в сохранённом сотня публикаций с разных пабликов, куча статей 🙈 До „Википедии“ только ещё не дошла 🙈 но „поднадоела“, наверное, всем изрядно😹 А ещё, за этот год я познакомилась с разными людьми, дала парочку интервью, и вы со мной уже целый год 😍 И я благодарна этому случаю, благодарна вам❤️❄️ С прошлогодней эти снимки, конечно, не сравнятся, просто в этот раз зима „теплее“. Да и зиму я полюбила чуточку больше, благодаря вам ❄️ Вы заставили поверить в то, что она у нас уникальная и волшебная✨ P. S. Я же говорила, что специально так не надышишь, это дело случая и пятидесятиградусного мороза, — так подписала свою публикацию Анастасия Груздева.

Говоря о более «тёплой» зиме, Настя имеет в виду всего -44 против прошлогодних -50. И это не предел. На Крайнем Севере температура порой опускается до -65. А местные жители продолжают ходить в школу и на работу даже в такие лютые морозы. Например, в Якутске школьникам разрешают остаться дома только при -45, а в Оймяконе — и вовсе при -52 и ниже.

Вот то самое прошлогоднее фото якутянки.

Это зимнее фото принесло девушке более 60 тысяч подписчиков в Instagram. Хотя находятся и критики, которые говорят, что всё это фотошоп и ни грамма правды. На это Анастасия приглашает всех желающих приехать в Якутию, погулять минут 15 по улице в -50 и получить такое же потрясающее фото с заснеженными ресницами.

Кстати, летом в Якутии тоже приходится непросто. Об этом якутская Снегурочка рассказала, опубликовав в июле фотографию, на котором всё её лицо облепили комары. Зрелище не для слабонервных.

Спонсоры данного фото — букетик цветов и отсутствие комаринки. Хочешь остановиться и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров. Это было ужасно, — прокомментировала свой пост девушка.

Этот снимок также стал быстро популярным, вызвав бурную реакцию пользователей, которые спрашивают, «как люди вообще выживают в этой вашей Якутии в таких экстремальных условиях».

А вы бывали в Якутии?

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