найти ×
   
  • USD +0.30
    65.66
  • EUR -0.05
    75.15
СохранитьСохранено0
×

10692

Девушка показала, как лютый холод вертикально заморозил её волосы

Small dd3dc5f883
  • 01 февраля 2019, 13:05
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В США грянули аномальные морозы. Столбики термометров опустились до -33, а в некоторых районах и вовсе до -46. Отменены сотни авиарейсов, закрыты тысячи школ, врачи предупреждают, что при такой температуре в сочетании с ветром можно замёрзнуть на улице за десять минут, и советуют очень тепло одеваться и по возможности находиться в помещении. 

Чтобы наглядно продемонстрировать, как ощущается такая погода, молодая американка Тэйлор Скаллон (Taylor Scallon) из штата Айова сняла шокирующий ролик, в котором выскочила на мороз с мокрой головой и показала, как холод за считанные секунды заморозил её волосы в вертикальном состоянии. 

Американка опубликовала запись на своей страничке в Twitter, и её публикация собрала уже свыше 42 тысяч лайков, почти 13 тысяч ретвитов и четыре сотни комментариев, в которых пользователи отметили, что мороз победил гравитацию, ужаснулись легкомысленностью девушки и восхитились её интересной причёской.

Морозы серчают и в России. В Якутии, например, столбики термометров опустились ниже 50 градусов. В одном из самых холодных городов нашей страны побывала блогерша и поделилась своими ледяными впечатлениями.

Также ранее «Ридус» писал про якутянку, которая прославилась на весь мир, сделав фотографию с замёрзшими, покрытыми инеем ресницами. Снимок стал вирусным и принёс девушке тысячи подписчиков.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете
4017248читать позжечитаю позже
Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна
4320067читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

82214623читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-11235489читать позжечитаю позже