Девушка показала, как лютый холод вертикально заморозил её волосы

В США грянули аномальные морозы. Столбики термометров опустились до -33, а в некоторых районах и вовсе до -46. Отменены сотни авиарейсов, закрыты тысячи школ, врачи предупреждают, что при такой температуре в сочетании с ветром можно замёрзнуть на улице за десять минут, и советуют очень тепло одеваться и по возможности находиться в помещении.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как ощущается такая погода, молодая американка Тэйлор Скаллон (Taylor Scallon) из штата Айова сняла шокирующий ролик, в котором выскочила на мороз с мокрой головой и показала, как холод за считанные секунды заморозил её волосы в вертикальном состоянии.

Американка опубликовала запись на своей страничке в Twitter, и её публикация собрала уже свыше 42 тысяч лайков, почти 13 тысяч ретвитов и четыре сотни комментариев, в которых пользователи отметили, что мороз победил гравитацию, ужаснулись легкомысленностью девушки и восхитились её интересной причёской.

Морозы серчают и в России. В Якутии, например, столбики термометров опустились ниже 50 градусов. В одном из самых холодных городов нашей страны побывала блогерша и поделилась своими ледяными впечатлениями.

Также ранее «Ридус» писал про якутянку, которая прославилась на весь мир, сделав фотографию с замёрзшими, покрытыми инеем ресницами. Снимок стал вирусным и принёс девушке тысячи подписчиков.

