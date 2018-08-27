Найдена кошка с огромными «стеклянными» глазами из-за редкого синдрома

Этот крошечный котёнок был найден в картонной коробке на крыльце чужого домов. Жильцы отвезли его к ветеринару, который обнаружил у животного большую рану на шее, очень маленький вес и огромные, словно стеклянные, глаза.

Женщина-врач зашила рану, внимательно посмотрела в большие кошачьи глаза и решила забрать его к себе домой хотя бы до выздоровления.

«Мне кажется, я полюбила этого котика с первого взгляда. Это был 1 фунт глазных яблок и нахальства. Я забрала его к себе на время, но как только он переступил порог нашего дома, то сразу стал членом семьи», — рассказала ветеринар Элхер Данлос (Elhers Danlos).

«Из-за огромных глаз я назвала котёнка Порг, вдохновлённая глазастым существом из „Звёздных войн“. Сначала мы думали, что у него просто необычная внешность, однако вскоре стало ясно, что котик не совсем здоров, а биопсия кожи показала, что у животного наследственный дефект синтеза коллагена, известный как синдром Эльхера-Данлоса. И эта болезнь — большая редкость у кошек», — говорит хозяйка особенного зверька.

Из-за этого синдрома у Порг хрупкие суставы, а кожа легко травмируется и плохо заживает, поэтому даже маленькая царапина может превратиться в большую рану. Хозяйка быстро поняла, что котёнка нельзя расчёсывать и прикасаться к нему нужно очень аккуратно. Чтобы получше защитить питомца, девушка стала шить для Порг специальную одежду.

Кроме того, из-за заболевания у кошки смещается хрусталик, известный как вывих линзы, хозяйка лечит его с помощью капель. Эта особенность придаёт глазам Порг необычное свечение.

«У меня особая связь с этим хрупким котиком, я просто обожаю его. Ухаживать за ним довольно трудоёмкий процесс, но мы превратили это в привычную рутину и делаем всё возможное, чтобы Порг была в безопасности», — признаётся владелица.

Хозяйка завела для котика страничку в Instagram и называет своего котика самым уникальным и восхитительным существом на свете. А также отмечает, что несмотря ни на что, Порг — очень активная кошка, которая любит играть, а когда устаёт, предпочитает обниматься и громко мурлыкать.

Своим примером девушка надеется мотивировать общество: «Я надеюсь, что эта история вдохновит других людей открыть свои сердца животным с особыми потребностями. Они могут научить вас ценить каждое мгновение жизни и сделать по-настоящему счастливыми!».



Недавно «Ридус» писал не менее трогательную историю про кота, у которого лапы похожи на паучьи из-за врождённого дефекта. Но хозяйка просто обожает своего необычного питомца и уже успела сделать его звездой интернета.

А вот другой хозяин, напротив, решил избавиться от своего шотландского котика, у которого заболели лапки. И для этого упаковал животное в коробку и отправил по почте в приют. За такую жестокость карма отомстила человеку мгновенно и очень сурово.

А ещё мы писали, как случайный прохожий нашёл 12 котят, запертых в клетке и выброшенных на снег. Среди них были совсем крошечные пятинедельные малыши.