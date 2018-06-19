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Хозяин решил избавиться от болеющего кота, но карма ему жестоко отомстила

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  • 15 января 2019, 17:59
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

У жителя Тайваня по фамилии Янг жил дома шотландский вислоухий кот белоснежного цвета. А потом зверь поранил лапки, и хозяину пришлось лечить его, тратить деньги на лекарства и ветеринаров. Нерадивый владелец так устал от хлопот, что решил избавиться от животного. Для этого он упаковал кота в коробку и отправил в приют по почте с помощью курьерской службы. Удивительно, но котик добрался до места почти невредимым, но был сильно истощён путешествием без воды и еды.

Когда сотрудники приюта в городе Синьбэй открыли коробку и увидели там живого кота, они немедленно сообщили об этом в полицию.

Животное очень страдало в почти невентилируемой коробке, без воды и возможности двигаться! — возмутился директор приюта жестокостью хозяина.

Впрочем карма настигла нерадивого экс-владельца кота почти мгновенно. Полиция связалась с курьерской службой, просмотрела видеозаписи с камер наблюдения и быстро нашла мистера Янга. Когда у тайваньца потребовали объяснений, он сказал: «Я устал следить за котом и у меня не было на это времени».

Мужчину обвинили в нарушении Тайваньского закона о защите животных и выписали штраф в 60 тысяч новых тайваньских долларов, что составляет чуть больше 130 тысяч рублей. Чуть позже в приюте обнаружили, что вислоухому коту не была сделана прививка от бешенства и бывшему хозяину назначили ещё один штраф в 30 тысяч новых тайваньских долларов — это примерно 65 тысяч рублей.

Ранее «Ридус» рассказывал, как другой кот отправился в путешествие в коробке через полстраны. Только пушистый залез туда сам втихую от хозяйки. Кота нашли и благополучно вернули в родной дом.

Также мы писали об исследовании британских учёных, которые выяснили, почему коты так неистово любят коробки. Очень интересно.

Кстати, котики с особенностями часто становятся настоящими любимцами интернета. Так, от кота с паучьими лапками хозяйка не только не отказалась, но и завела ему страничку в соцсети, на которую подписались уже много поклонников необычного зверя.

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