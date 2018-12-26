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Прохожий спас 12 котят, брошенных на морозе в клетке

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  • 26 декабря 2018, 14:17
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В штате Вирджиния случайная прохожая нашла 12 брошенных котят, оставленных умирать в лесу. Шестеро из них были заперты в клетке, остальные сидели рядом прямо на снегу.

«Они были такими холодными и мокрыми. И уже почти не двигались», — вспоминает женщина. 

Она немедленно связалась с организацией по контролю за животными, и на место прибыла офицер Мелисса Лабриер (Melissa Labryer), которая забрала котят и повезла их в тепло, а по пути позвонила в ближайший приют с просьбой о помощи.

Все котята получили обморожения различной степени, и добровольцы беспокоились, что некоторые могут не выжить. Особые опасения вызывали самые маленькие зверьки.

«Добровольцы высушили котят и принялись их греть у себя на груди и в тёплых полотенцах, также рядом с животными поставили бутылки с горячей водой. Однако четверо котят весили меньше 1 фунта, и они почти не двигались», — рассказала офицер изданию The Dodo.

Но, к счастью, всё обошлось. Котята согрелись и принялись мурлыкать и просить еду. «Состояние пятинедельных малышей всё ещё не стабильно, но мы сделаем всё, чтобы их выходить», — рассказали волонтёры.

История спасения 12 котят быстро облетела соцсети, и четверым животным уже нашли дом. Остальные из «замёрзшей дюжины» пока остаются в приюте, но добровольцы надеются, что вскоре и они обретут любящую семью.

Ранее «Ридус» рассказывал, как случайный прохожий спас пятерых бельчат, которые запутались хвостами и уже находились при смерти.

Также мы писали об удивительной истории спасения семерых новорожденных котят, запертых в коробке в лесу. Брошенных животных обнаружила собака хаски и привела на помощь свою хозяйку.

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Комментарии (1)

  • Small 314f91f5dd
    Ninaсегодня, 15:15

    Спасибо Анны Лавровой журналисту "РИДУСу" От нее появляется очень интересная информация и ее интересно читать.

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