В соцсетях назвали кражу картины из Третьяковки постановкой и пиаром

Российские пользователи соцсетей с большой долей скепсиса отнеслись к ситуации вокруг похищения и почти мгновенного обнаружения картины Куинджи.

Многие полагают, что Третьяковская галерея таким вот своеобразным способом устроила самопиар.

Пользователи предполагают, что и кражи никакой не было, и называют похищение картины и поимку преступника постановкой.

Еще один пользователь не без доли ехидства отметил, что картина была украдена в день рождения художника Архипа Куинджи и главы Росгвардии Виктора Золотова, а ведь именно его бойцы осуществляют охрану Третьяковской галереи.



В воскресенье, 27 января, из Третьяковской галереи похитили картину Архипа Куиинджи «Ай-Петри. Крым». Полицейские задержали подозреваемого в поселке Заречье Московской области. Мужчину проверят на вменяемость и употребление наркотиков. Позже задержанный заявил, что не совершал преступления.