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В соцсетях назвали кражу картины из Третьяковки постановкой и пиаром

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© МВД России/ТАСС

Российские пользователи соцсетей с большой долей скепсиса отнеслись к ситуации вокруг похищения и почти мгновенного обнаружения картины Куинджи.

Многие полагают, что Третьяковская галерея таким вот своеобразным способом устроила самопиар.

Пользователи предполагают, что и кражи никакой не было, и называют похищение картины и поимку преступника постановкой.

Еще один пользователь не без доли ехидства отметил, что картина была украдена в день рождения художника Архипа Куинджи и главы Росгвардии Виктора Золотова, а ведь именно его бойцы осуществляют охрану Третьяковской галереи.

В воскресенье, 27 января, из Третьяковской галереи похитили картину Архипа Куиинджи «Ай-Петри. Крым». Полицейские задержали подозреваемого в поселке Заречье Московской области. Мужчину проверят на вменяемость и употребление наркотиков. Позже задержанный заявил, что не совершал преступления.

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Комментарии (1)

  • Small 41ce7dc927
    Ольга Блументаль сегодня, 13:57

    Очень смешно объясняли в новостях никчемность Росгвардии: "Они отвечают только за входную группу". А в 21 веке сигнализации нет? Любую машину чуть ткни - сразу будь здоров какой сигнал. А машины всяко подешевле картин.

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